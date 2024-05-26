Lösemili çocuklar oyun parkında özlem giderdi

LÖSEV'in 'Parkta Oynamak Çocuk Olma Hakkım' projesi kapsamında 50 lösemili çocuk, tedavi sürecinde uzak kalmak zorunda kaldıkları oyun parkına kavuştu. Çocuklar ve aileleri, vakıf üyeleri ve gönüller tarafından dezenfekte edilen parkta buluştu. Masal kahramanları ve animatörler eşliğinde çeşitli etkinliklerin düzenlediği oyun parkında; çocuklar, aileleri ile keyifli bir gün geçirdi. Hijyen koşullarının en üst düzeyde tutulduğunu dile getiren LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Ebru Alkan, "Vakıf olarak kanser hastası olan çocuklarımızın sosyal, kültürel ve çeşitli alanlarda yanında olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız tedavi sürecinde yaklaşık 2-3 yıl boyunca parklardan uzak, parklara özlem ve hasretle yaşıyor. Sağlıklı çocukları parkta oynarken izliyorlar. Bugün onların günü olsun, gönüllerince eğlensinler istedik. Gönüllülerimizle parka gelip, temizlik yaparak, bu alanı hijyenik hale getirdik. Onların hoşuna gidecekleri ortamı yaratmayı amaçladık" dedi.

'PARKA GELİP, OYNAMAYI ÇOK İSTİYORDUM'

Lösemi tedavisi gören çocuklardan Rabia Büyük (10), etkinliği çok sevdiğini belirterek, "Burası, çok güzel bir yer. Çok eğleniyorum. Kaydırakta kaydım. Oyunlar oynadım. Parka gelip, oynamayı çok istiyordum. Çünkü evden dışarıya çok az çıkıyorum" diye konuştu. Rabia Büyük'ün annesi Candan Büyük de "Kızım 1 yıldır kanser hastası ve hastanede tedavi görüyor. Etkinlik çok güzel ve kızım da çok mutlu. Her zaman dışarı çıkaramıyoruz. Ancak kızım çok hevesli olduğu için böyle bir etkinlik olduğunda hiç kaçırmıyoruz" dedi.

'BU HASTALIĞI DA HİÇ KABUL ETMEDİ'

Etkinliği çok sevdiğini dile getiren lösemili Ceyda İzci (9), "Burayı çok sevdim. Dans ediyoruz, yarışma da yapacakmışız. Zaten parka gelip, oynamayı çok istiyordum" diye konuştu. Ceyda'nın kemoterapi seanslarının bittiğini ancak ilaç kullanmaya devam ettiğini söyleyen babaannesi Nazan İzci ise "Buraya geldiği için çok mutlu. Zaten çok mutlu bir çocuk. Bu hastalığı da hiç kabul etmedi" dedi.

Lösemi tedavisi gören Eylül Deniz Akyüz'ün (7) annesi Selvet Akyüz de "LÖSEV iyi ki var, böyle bir ortamda olduğu için kızım çok mutlu. LÖSEV de her zaman yanımızda oldu. Kızım 2 yıldır tedavi görüyor ve tedavisi bitti. Bugün de burada olmaktan çok mutluyuz. Çocuğum parkta oynamak istiyordu ancak çok dışarı çıkaramadığımız için bu etkinlik bizim için çok güzel oldu" diye konuştu.