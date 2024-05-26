Sel sonrası hastalık vakaları tespit edildi

Brezilya’da sel felaketinin ardından, 54 kişide su kaynaklı Leptospiroz bakterisi tespit edildi. Rio Grande do Sul Eyaleti Sağlık Departmanı, 4 kişinin bakteri nedeniyle hayatını kaybettiğini, 800 şüpheli vakanın da incelendiğini duyurdu.

Rio Grande do Sul Eyaleti Sağlık Departmanı’ndan yapılan açıklamada, Leptospiroz bakterisi su kaynaklı olduğunu ve sıçanların idrarının suya karışması sonucu ortaya çıktığını duyurdu. Yapılan testler sonucu, 23 Mayıs itibarıyla 54 kişide Leptospiroz bakterisi tespit edildiği, 800 şüpheli vakanın incelendiği, 4 kişinin de hastalık sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.

LEPTOSPİROZ NEDİR?

Rio Grande do Sul Eyaleti Sağlık Departmanı’ndan bakteri hakkında yapılan açıklamada, “Leptospiroz, enfekte hayvanların (çoğunlukla sıçanlar) idrarına doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalma yoluyla bulaşan akut ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır. Bulaşma, hasarlı deriden, hatta kontamine suya uzun süre daldırılmışsa sağlam deriden ve mukoza zarlarından da gerçekleşebilir. Belirtilerin ortaya çıkma süresi 1 ila 30 gün arasında değişebilir. Leptospirozun ana belirtileri şunlardır: ateş, baş ağrısı, halsizlik, vücut ağrıları (özellikle baldırda) ve titreme” denildi.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde Leptospiroz bakterisine ilişkin şu bilgiler yer almaktadır:

“Bu hastalık enfekte olmuş hayvanın idrarıyla kirlenmiş su veya toprağa temas edilmesiyle bulaşabilmektedir. Hasta hayvanın idrarının bulaştığı yerde bakteri haftalarca hatta aylarca canlı kalabilir. Yabani ve evcil hayvanlar bu bakteriyi taşıyabilmektedir. Bu hayvanlar arasında sığırlar, domuzlar, atlar, köpekler, kemirgenler ve yabani hayvanlar yer almaktadır. Enfekte olmuş hayvanlar da hiçbir bulgu vermeyebilir. Bakteri vücuda cilt yoluyla özellikle cilt bütünlüğünün bozulduğu kesiklerden ya da mukozalardan (göz, burun, veya ağız) girebilmektedir. Leptospiroz salgınları genellikle sel suları gibi kirlenmiş suya maruz kalınmasından kaynaklanır. İnsandan insana bulaşması nadirdir. İyileşme birkaç gün, 3 hafta veya daha uzun olacak şekilde sürebilir. Tedavisiz iyileşme ise aylarca sürebilmektedir. Tedavi olmayan leptospirozlu hastalarda böbrek hasarı, menenjit, karaciğer yetmezliği, solunum sıkıntısı gelişebilir ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Leptospiroz tüm dünyada görülebilir, ancak ılıman ve tropik iklimlerde daha yaygındır. Açık havada ya da hayvanlar ile temas ederek çalışmak zorunda olan mesleklerde hastalığın görülme riski daha fazladır.”