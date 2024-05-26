Depoya yıldırım düştü

Diyarbakır'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili olurken, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoya saat 01.00 sıralarında yıldırım düştüğü ve yangın çıktığı ihbarı yapıldı. İhbarla bölgeye İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın 3 saatlik müdahale ile söndürülürken, depoda yaklaşık 20 milyon TL'lik zarar olduğu belirtildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.