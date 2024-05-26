- Yaşam

Depoya yıldırım düştü

Diyarbakır'da yıldırımın düştüğü depoda çıkan yangın, itfaiyenin 3 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Depoya yıldırım düştü mask
Depoya yıldırım düştü
Depoya yıldırım düştü
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Diyarbakır'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili olurken, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoya saat 01.00 sıralarında yıldırım düştüğü ve yangın çıktığı ihbarı yapıldı. İhbarla bölgeye İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın 3 saatlik müdahale ile söndürülürken, depoda yaklaşık 20 milyon TL'lik zarar olduğu belirtildi.

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26 May 2024 - 11:09 DHA - Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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