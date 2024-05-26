2 otomobil çarpıştı: 1'i öğretmen 2 ölü

Kaza, gece saatlerinde Kadirli-Osmaniye kara yolu Vayvaylı mevkisinde meydana geldi. Furkan Gök yönetimindeki 80 ADR 134 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 U 4183 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 31 U 4183 plakalı otomobildeki öğretmen Serkan Kaya ile esnaf Mehmet Işıklar, araçtan dışarı fırladı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Işıklar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Serkan Kaya ile diğer otomobildeki yaralılar Furkan Gök ile Kevser G., ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Serkan Kaya, hastanede kurtarılamadı. Cenazeler morga kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.