Liseli öğrenciler, lösemili çocuklara resim yaptı

Erzurum Yakutiye ilçesindeki Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'nde görev yapan Resim Öğretmeni Dilek Teber öncülüğündeki 12'nci sınıf öğrencileri, lösemili çocuklara yönelik farkındalık çalışması yaptı. 'Lösemili Çocuklara Işık Olalım' sloganı ile yola çıkan öğrenciler, lösemili çocukların hastalıkla mücadelesini yağlı boya tablolar ile anlattı. 4 ay süren ve 10 öğrencinin yaptığı tablolar, Çifte Minareli Medrese'de sergilenmeye başladı. LÖSEV yöneticilerinin de katıldığı sergide, LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Selin Çakıcı, liseli ressamlara anlamlı çalışmaları için teşekkür etti.

'LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIMIZA DESTEK OLMAK İSTEDİK'

LÖSEV'in 25 yıldır lösemi ile mücadele ettiğini belirten Çakıcı, "Çok sayıda okul, bizim destekçimiz. Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de harika bir sergiyle bize destek oldular. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. Resim Öğretmeni Dilek Teber, "Bazı dünyalar karanlıktır. Farkında olmasak da onları hayata bağlayacak bir umut ışığı ararlar. Bizler de bu anlamda göz ardı edilen lösemili çocuklara fırçalarımız döndüğünce, bir umut ışığı olarak farkındalık oluşturmaya çalıştık. İrtibata geçtiğimiz LÖSEV de bize destek olunca böyle bir sergi ortaya çıktı. Resimlerle lösemili çocuklarımıza destek olmak istedik. İnşallah hedefimize ulaşırız" diye konuştu.

SERGİDE 90 ESER BULUNUYOR

Yağlı boya tablo yapan öğrencilerden Seher Serra Altıkat, "Eserimde; üstte hastalıktan saçı dökülen bir çocuğu, yansımasında ise hastalıktan kurtulan bir çocuğu resmettim. Amacımız, onlara bir ışık olabilmek" dedi. Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ömer Coşkun da 10 öğrencinin tablolarının LÖSEV'e bağışlandığını, Resim Bölümü tarafından yapılan, yağlı boya, guaj, akrilik ve kara kalem çalışmalarından oluşan 80 eserin gelirinin ise yine LÖSEV'e bağışlanacağını söyledi.