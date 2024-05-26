Astrolog Meral ve Fenerbahçe Kehaneti

Trendyol Süper Lig'de koca bir sezonun emeği bugün ki maçlar sonucunda belirlenecek, şampiyon ve küme düşen takımlar kesinleşecek.

Herkesin merakla beklediği şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray, Konyaspor deplasmanına konuk olurken, Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.

Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yeterken, Fenerbahçe evinde kazanıp rakibinin yenilmesini bekleyecek. Lig'te tüm maçlar saat 19.00'da başlayacak.

ASTROLOG MERAL'İN KEHANETİ ÇIKACAK MI?

Son yıllarda tüm şampiyonları tahmin eden Astrolog Meral, bir mucize ile Galatasaray'ın kaybedip Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia ediyor.

sezon başından beri her fırsatta kartlarının ısrarla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını gösterdiğini belirten Astrolog Meral'in kehanetinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de şampiyonluk kadar merak konusu oldu.

Bu konuda bir açıklama yapan Fenerbahçeli taraftar dernekleri kehanetin gerçekleşmesi durumunda Astrolog Meral'in heykelini dikeceklerini belirttiler.