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Avcılar'da uyuşturucu operasyonu

Avcılar'da düzenlenen operasyonda aseton ve amfetamin katkılı uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına alındı.

Avcılar'da uyuşturucu operasyonu
Avcılar'da uyuşturucu operasyonu
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Avcılar Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadelede kapsamında yaptıkları çalışmada 2 şüphelinin Yeşilkent Mahallesi'ndeki boş arsada uyuşturucu madde sakladığını, ardından uyuşturucuyu çevre mahallelerde sattıklarını belirledi. Mobil park polis ekibi, şüphelileri akşam saatlerinde boş arsaya gizledikleri uyuşturucuları almaya geldikleri sırada yakaladı. Ali Ş. ve Berkay Ş. gözaltına alınırken, şüphelilerle birlikte 96 parça halinde, 570 gram aseton ve amfetamin katkılı uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler haklarında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapılmak üzere Yeşilkent Şehit Adem Başar Polis Merkezi'ne teslim edildi.

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26 May 2024 - 10:22 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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