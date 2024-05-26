Avcılar'da uyuşturucu operasyonu

Avcılar Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadelede kapsamında yaptıkları çalışmada 2 şüphelinin Yeşilkent Mahallesi'ndeki boş arsada uyuşturucu madde sakladığını, ardından uyuşturucuyu çevre mahallelerde sattıklarını belirledi. Mobil park polis ekibi, şüphelileri akşam saatlerinde boş arsaya gizledikleri uyuşturucuları almaya geldikleri sırada yakaladı. Ali Ş. ve Berkay Ş. gözaltına alınırken, şüphelilerle birlikte 96 parça halinde, 570 gram aseton ve amfetamin katkılı uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler haklarında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapılmak üzere Yeşilkent Şehit Adem Başar Polis Merkezi'ne teslim edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.