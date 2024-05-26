TIR'a çarpan otomobil yandı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Amasya D-100 kara yolu Taşova ilçesi Dörtyol köyü mevkisinde meydana geldi. Olcay Çöl yönetimindeki 05 ACY 546 plakalı otomobil, Süleyman Yalçıngil yönetimindeki 09 AIE 526 plakalı palet yüklü TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ile TIR'ın dorsesi alev aldı. İhbarla kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma ile yangını söndürürken, otomobil içerisinde sıkışan Olcay Çöl hayatını kaybetti. Çöl'ün cansız bedeni Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.