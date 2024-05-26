- Asayiş

Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü mask

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Yeni İstanbul Caddesi'nde seyir halindeki H.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 ARK 500 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile yolcu olarak bulunan bir kişi hayatını kaybetti.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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26 May 2024 - 10:10 AA Konya- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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