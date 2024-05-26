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Gazze kıyısına insani yardım

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Gazze Şeridi kıyısına kurulan geçici iskele üzerinden, 24 Mayıs itibarıyla 1005 metrik ton insani yardımın geçiş yaptığını duyurdu.

Gazze kıyısına insani yardım mask
Gazze kıyısına insani yardım
Gazze kıyısına insani yardım
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CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “ ABD Merkez Komutanlığı personeli, sahile kurulan geçici iskele aracılığıyla Gazze halkına yardım ulaştırmak için USAID ve BM ile iş birliği yapmaya devam ediyor. CENTCOM personeli tarafından denizden sahildeki transfer noktasına ulaştırılan yardım 24 Mayıs itibariyle toplam 1005 metrik ton” ifadelerine yer verildi.

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26 May 2024 - 10:07 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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