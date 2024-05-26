Gazze kıyısına insani yardım

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “ ABD Merkez Komutanlığı personeli, sahile kurulan geçici iskele aracılığıyla Gazze halkına yardım ulaştırmak için USAID ve BM ile iş birliği yapmaya devam ediyor. CENTCOM personeli tarafından denizden sahildeki transfer noktasına ulaştırılan yardım 24 Mayıs itibariyle toplam 1005 metrik ton” ifadelerine yer verildi.