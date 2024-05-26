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Düğün konvoyu Çamlıca Tünelini kapattı

Üsküdar'da, düğün konvoyuna katılan araçlar Çamlıca Tünelini kapattı. Konvoydaki araç sürücüleri tünelde durarak gelin ve damadın fotoğrafını çekerken, diğer sürücüler zor anlar yaşadı.

Düğün konvoyu Çamlıca Tünelini kapattı
Düğün konvoyu Çamlıca Tünelini kapattı
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Üsküdar'daki Çamlıca Tünelinde yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre, düğün konvoyuna katılan araçlar, Çamlıca Tünelini kapatarak trafiği olumsuz yönde etkiledi. Tünelde korna çalarak bekleyen araçlar, gelin arabasının açılır tavanından el sallayan gelinle damadın fotoğraf ve videosunu çekti. Bu sırada tüneli kullanan diğer sürücüler, trafiğin uzun süre aksamasına tepki gösterdi.

Tünelden geçen bir motosiklet sürücüsü ise, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde tüneli kapatan konvoydan korna seslerinin yükseldiği ve gelinin yakınlarının fotoğraf çektiği anlar yer alıyor.

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26 May 2024 - 10:04 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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