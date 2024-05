Göktaş, Belçika’da resmi temaslarda bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika ziyareti kapsamında ilk olarak Türk Mahallesi’ni ziyaret etti ve gurbetçilerle bir araya geldi. Bakan Göktaş, Türk Mahallesi’ne ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Brüksel’de doğup büyüdüğüm, okula gittiğim, aileme destek olmak için çalıştığım Türk Mahallesi'ndeyiz. Başımızı çevirdiğimiz her yerde kültürümüzden izler gördüğümüz Türk Mahallesi’nde gurbetçi bir ailenin evladı olarak genç kardeşlerimle ve kıymetli büyüklerimle birlikte göçün 60. yılını idrak etmek üzere bulunuyoruz. Öz kimliklerini unutmadan gurbette yaşayan tüm kardeşlerimizin gönlümüzde müstesna bir yeri var. Her birine en samimi muhabbetlerimi iletiyorum” dedi.

Göktaş, daha sonra Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Anvers Ofisi'nde, Belçika’da yaşayan Türk vatandaşlarıyla görüştü. Bakan Göktaş, buradaki temaslarıyla ilgili, “Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Anvers Ofisi'nde, Belçika’da yaşayan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Anadolu’dan Belçika’ya göç etmiş bir ailenin kızı olarak doğduğum ve büyüdüğüm Belçika’nın asli bir unsuru ve vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş olan vatandaşlarımızla hasret gidermekten büyük bir mutluluk duydum. Böylesi anlamlı bir organizasyonda bizleri buluşturan Uluslararası Demokratlar Birliğine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

HALKOYUNLARI DİPLOMA TÖRENİ’NE KATILDI

Bakan Göktaş, daha sonra Avrupa Halkoyunları Yarışması’nı birincilikle tamamlayan Dillere Destan Derneğinin düzenlediği Halkoyunları Diploma Töreni’ne katıldı. Göktaş, “Belçika'da, kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatıp gençlerimize öğretmeyi amaçlayan ve Avrupa Halkoyunları Yarışması’nı birincilikle tamamlayan Dillere Destan Derneğinin düzenlediği Halkoyunları Diploma Töreni’nde genç kardeşlerimizle bir aradaydık. Her birinin yaşadıkları ülkede güçlü bir şekilde var olma çabalarını oldukça kıymetli görüyoruz. Bizler de bu çabaya destek olmak, ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmak için büyük bir gayret ile çalışmaya devam ediyoruz” dedi.