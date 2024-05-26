Sokakta yumruk yumruğa kavga

Olay, 22 Mayıs Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta yürüyen 2 kişi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sırasında taraflardan biri, yumruk atarak park halindeki otomobilin camını kırdı.İkili arasındaki tartışma kısa süre sonra yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.