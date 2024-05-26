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Sokakta yumruk yumruğa kavga

Sultangazi'de sokak ortasında arkadaşıyla tartışan bir kişi, önce park halindeki otomobilin camını kırdı ardından da arkadaşıyla yumruk yumruğa kavga etti. 

Sokakta yumruk yumruğa kavga
Sokakta yumruk yumruğa kavga
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Olay, 22 Mayıs Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta yürüyen 2 kişi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sırasında taraflardan biri, yumruk atarak park halindeki otomobilin camını kırdı.İkili arasındaki tartışma kısa süre sonra yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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26 May 2024 - 09:45 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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