Sokakta yumruk yumruğa kavga

Olay, 22 Mayıs Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta yürüyen 2 kişi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sırasında taraflardan biri, yumruk atarak park halindeki otomobilin camını kırdı.İkili arasındaki tartışma kısa süre sonra yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.