Bahis şebekesine 'Backup' operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye sırasında yasa dışı bahis oynatan şebekeyi tespit etti. 2 aylık fiziki takiple 12 şüphelinin internet kafe görünümlü iş yerlerini kullandıkları belirlendi. Şüphelilerin, bahis oynamak isteyen kişilere güven vermek için yasa dışı bahis siteleri üzerinden 2 sıfır silerek kupon oluşturdukları tespit edildi.
SIK VE YÜKSEK MİKTARDA PARA TRAFİĞİ
Kuponlar tutmayınca mağdurlar tarafından yatırılan paranın şebekenin kasasına girdiği ayrıca şüphelilerin hesaplarında sık ve yüksek miktarda para trafiği olduğu belirlendi. Harekete geçen ekipler, 'Backup' adlı operasyon düzenledi. 12 şüpheli, özel hareket polisinin de desteği ile yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramada, çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard disk ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 1'i adli kontrol olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.