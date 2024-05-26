- Gündem

ALTINDAĞLI KADINLARIN SEMİNER MARATONU BAŞLADI

Altındağ Belediyesi, Altındağlı kadınların kişisel gelişimleri için düzenlediği seminerlere yeniden başladı. Altındağlı kadınlar “Tiroid Hakkında Her Şey” konulu seminerde bir araya geldi.

ALTINDAĞLI KADINLARIN SEMİNER MARATONU BAŞLADI mask

Altındağ Belediyesi, Altındağlı kadınları birbirinden faydalı seminerlerde buluşturuyor. Altındağ Belediyesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından, 25 Mayıs Dünya Tiroid Günü dolayısıyla, bir seminer düzenlendi. “Tiroid Hakkında Her Şey” konulu seminer, Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sinema Salonu’nda gerçekleştirildi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Demet Çorapçıoğlu koordinatörlüğünde gerçekleştirilen seminere Altındağlı kadınlar büyük ilgi gösterdi. Seminere Altındağlı kadınların yanı sıra akademisyen ve öğretim üyeleri de katıldı.  

TÜM SORULAR YANITLANDI

Tiroid hastalığı hakkında bilinmesi gereken her ayrıntıya değinilen seminerde, Altındağlı kadınların soruları da yanıtsız kalmadı. Uzman doktorlar, katılımcıların tüm sorularına cevap verdi.

# Altındağ Belediyesi, Altındağ'lı kadınlar, “Tiroid Hakkında Her Şey", seminer, veysel tiryaki, bir, Ankara, dünya, verdi, her, büyük, Mayıs

26 May 2024 - 07:28 - Gündem

Mahreç  Şevval Ateş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL