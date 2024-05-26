ALTINDAĞLI KADINLARIN SEMİNER MARATONU BAŞLADI

Altındağ Belediyesi, Altındağlı kadınları birbirinden faydalı seminerlerde buluşturuyor. Altındağ Belediyesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından, 25 Mayıs Dünya Tiroid Günü dolayısıyla, bir seminer düzenlendi. “Tiroid Hakkında Her Şey” konulu seminer, Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sinema Salonu’nda gerçekleştirildi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Demet Çorapçıoğlu koordinatörlüğünde gerçekleştirilen seminere Altındağlı kadınlar büyük ilgi gösterdi. Seminere Altındağlı kadınların yanı sıra akademisyen ve öğretim üyeleri de katıldı.
TÜM SORULAR YANITLANDI
Tiroid hastalığı hakkında bilinmesi gereken her ayrıntıya değinilen seminerde, Altındağlı kadınların soruları da yanıtsız kalmadı. Uzman doktorlar, katılımcıların tüm sorularına cevap verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.