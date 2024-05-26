ALTINDAĞLI KADINLARIN SEMİNER MARATONU BAŞLADI

Altındağ Belediyesi, Altındağlı kadınları birbirinden faydalı seminerlerde buluşturuyor. Altındağ Belediyesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından, 25 Mayıs Dünya Tiroid Günü dolayısıyla, bir seminer düzenlendi. “Tiroid Hakkında Her Şey” konulu seminer, Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sinema Salonu’nda gerçekleştirildi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Demet Çorapçıoğlu koordinatörlüğünde gerçekleştirilen seminere Altındağlı kadınlar büyük ilgi gösterdi. Seminere Altındağlı kadınların yanı sıra akademisyen ve öğretim üyeleri de katıldı.

TÜM SORULAR YANITLANDI

Tiroid hastalığı hakkında bilinmesi gereken her ayrıntıya değinilen seminerde, Altındağlı kadınların soruları da yanıtsız kalmadı. Uzman doktorlar, katılımcıların tüm sorularına cevap verdi.