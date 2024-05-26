BAĞDAT CADDESİ YENİLENİYOR

Kadıköy Bağdat Caddesi 1. Kısım Düzenleme Projesi ile cadde, oturma dinlenme alanları, sergi salonları ve bisiklet yolları ile yeniden canlandırılacak.

Düz olması ve çevresindeki ulaşım donatıları sayesinde bir kentsel kamusal alana dönüşme potansiyeli en yüksek noktalardan biri olan Bağdat Caddesi’nin, kamusal niteliğinin ve kamusal alanının artırılması hedefleniyor.

YÜRÜNEBİLİR, SPOR YAPILABİLİR BİR CADDE OLUŞTURULACAK

Cadde için 6 temel hedef öncelikli olarak hayata geçirilecek. Bu hedefler, kaldırımların genişletilmesi, kot farklılıklarının giderilmesi ve karşıdan karşıya geçişlerin kolaylaştırılması, cadde üzerindeki kültürel değerlerin korunması ve yeniden düzenlenmesi, yeni sanat odaklarının kazandırılması, somut olmayan kültür varlıklarının kaybolmadan önce kayıt altına alınması ve ulaşılabilir kılınması olarak belirlendi.

SPOR YAPILABİLİR BİR CADDE

Yürünebilir, spor yapılabilir bir cadde oluşturulacak. Araç hızının düşürülmesi ile karşıdan karşıya geçişler güvenli olacak; alanda var olan yetişkin bitki dokusu korunacak ve cadde üstü ve artık alanlar yeşillendirilecek.

Cadde boyu bir bölüm kent bahçesi olarak tasarlanacak, tek modlu ulaşımdan çok modlu ulaşım modları ile alana gelinecek, insan sayısı ve çeşitliliği artacak ve böylece caddenin erişilebilirliği artırılacak.

“BAĞDAT CADDESİ MODERN İSTANBUL’UN YÜZÜ OLACAK”

Çalışmayla ilgili açıklamada bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, “Bağdat Caddesi modern İstanbul’un yüzü olacak. Yeni bisiklet yolu, daha geniş kaldırımlar, iyileştirilmiş yaya geçişleri ve yeni modern kent mobilyaları ile tasarlanan projenin 1000 metrelik ilk etabının yapımına başlıyoruz. Projede sosyalleşilebilecek toplanma alanlarının yanında mevcut yeşil doku korunurken yeni yeşil alanlar da kazandırıyoruz. Ayrıca caddenin tüm altyapısını baştan sona yeniliyoruz. İstanbul’a değer katan projeler üretmeye devam edeceğiz.” dedi.