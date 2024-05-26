ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ACI GÜNÜ

Çankaya Belediyesinde 2014-2024 yılları arasında başkan yardımcılığı görevi yapan Kiraz Gülsün Bor, son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı. Karşıyaka Mezarlığında düzenlenen törende, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in yanı sıra önceki CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, CHP Parti Meclisi Üyeleri, CHP Milletvekilleri, Ankara İl Başkanı, İl ve ilçe yöneticileri, eski Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankayalı muhtarlar, partililer ve Çankaya Belediyesi bürokratları ile çalışanları ailesini yalnız bırakmadı.

Karşıyaka Mezarlığında öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gülsün Bor’u, ailesi, yakınları ve sevenleri, aile kabristanında son yolculuğuna uğurladı.

KİRAZ GÜLSÜN BOR KİMDİR?

1974 yılında Ankara’da doğdu. Ortaokul eğitim ve öğretimini TED Ankara Koleji, lise eğitimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde tamamlayan Gülsün Bor, 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu.

Bor, Dünya Bankası'nda kısa dönemli danışman olarak çalıştı. 2003 yılında tekrar Türkiye’ye dönerek Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, İç Borç Yönetimi Dairesinde Şube Müdürü ve 2010 yılında, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde ekonomi müşaviri olarak atandı ve üç yıl süreyle görev yaptı.

2013 yılında Hazine Müsteşarlığındaki görevine geri dönmekle birlikte Uluslararası Para Fonu için uzaktan danışman olarak çalıştı. Bu görevi kapsamında, Moğolistan Maliye Bakanlığının Nakit Yönetiminin Geliştirilmesi projesini başarıyla tamamladı.

2014 yılında Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak 10 yıl görev yapan Bor, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek, Çankaya Belediye Başkanı Aday Adaylığını açıklayan Gülsün Bor, bir erkek çocuk annesiydi.