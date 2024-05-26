- Asayiş

Yem karma makinesine kapıldı, öldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde besici Savaş Şenol (43), yem karma makinesine kapılıp, yaşamını yitirdi.

Yem karma makinesine kapıldı, öldü mask
Yem karma makinesine kapıldı, öldü
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Olay, saat 21.30 sıralarında Mudurnu ilçesine bağlı Gürçam köyünde meydana geldi. Büyükbaşla işiyle uğraşan besici Savaş Şenol'un kolu, ardından vücudu kendisine ait çiftlikteki yem karma makinesine kapıldı. Çiftliktekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Şenol'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Savaş Şenol'un cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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26 May 2024 - 06:51 DHA Bolu- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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