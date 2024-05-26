- Eğitim

Karapınar'da YKS provası

Karapınar'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi prova yapıldı.

Karapınar'da YKS provası mask
Karapınar'da YKS provası
Karapınar'da YKS provası
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Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'ndaki provaya, ilçede sınava girecek 767 öğrenci katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet İçalan, yaptığı açıklamada, "Sınav kurallarına titizlikle uyarak, öğrencilerimiz güzel bir tecrübe yaşadı. Bu provadan elde ettikleri deneyim, gerçek sınavda da onlara yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

İçalan, Karapınar'da YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

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26 May 2024 - 06:02 AA Konya/ Karapinar- Eğitim

Mahreç  Anadolu Ajansı

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