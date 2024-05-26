Karapınar'da YKS provası

Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'ndaki provaya, ilçede sınava girecek 767 öğrenci katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet İçalan, yaptığı açıklamada, "Sınav kurallarına titizlikle uyarak, öğrencilerimiz güzel bir tecrübe yaşadı. Bu provadan elde ettikleri deneyim, gerçek sınavda da onlara yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

İçalan, Karapınar'da YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.