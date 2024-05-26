Karı- kocaya tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 19.00 sıralarında Üç Eylül Mahallesi Kargılık Küme Evleri'nde meydana geldi. Tarladan evlerine plakası öğrenilemeyen motosikletleriyle dönen Yaşar ve eşi Cennet Akdağlı'ya kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Tüfekli saldırıda Akdağlı çifti vurularak kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, karın bölgesinden vurulduğu tespit edilen Cennet Akdağlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Beline isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Yaşar Akdağlı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cennet Akdağlı’nın cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Güney Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.