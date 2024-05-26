Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi programlara katılmak üzere Bingöl'e geldi. Havalimanında karşılanan Yılmaz, ilk olarak Bingöl Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Erdal Arıkan’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Yılmaz, daha sonra ilçe belediye başkanları ve encümenlerle toplantı gerçekleştirdi. Ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata ile AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven de eşlik etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.