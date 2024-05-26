Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi programlara katılmak üzere Bingöl'e geldi. Havalimanında karşılanan Yılmaz, ilk olarak Bingöl Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Erdal Arıkan’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Yılmaz, daha sonra ilçe belediye başkanları ve encümenlerle toplantı gerçekleştirdi. Ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata ile AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven de eşlik etti.