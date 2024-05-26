- Asayiş

Sahipsiz çanta, fünyeyle patlatıldı

Tunceli'de, kent meydanında bir bankın üzerinde bulunan sahipsiz çanta panik yarattı. Polisin bölgeye sinyal kesici araç getirip, ardından fünye ile patlattığı çanta boş çıktı. 

Sahipsiz çanta, fünyeyle patlatıldı
Sahipsiz çanta, fünyeyle patlatıldı
+2
Video için play'e tıklayın

Kent meydanında bulunan Yer Altı Çarşısı’nın üzerinde bir bankta sahipsiz bir çanta olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alıp, çevredekileri uzaklaştırarak, yolu trafiğe kapattı. Uzaktan kumandalı bomba düzeneği olabileceği ihmaline karşın, bölgeye sinyal kesici jammer araç da getirildi. Bomba imha uzmanı, çantayı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Çevredekilerin endişeli bakışlarla izlediği patlamanın ardından yapılan kontrolde, çantanın boş olduğu anlaşıldı.

# sahipsiz, çanta, fünyeyle, patlatıldı, ardından, olduğu, bir, yer, ile, Araç, bulunan, olarak

26 May 2024 - 04:04 DHA Tunceli- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL