Çatalca'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

Kaza, akşam saatlerinde İnceğiz Mahallesi Hanice Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan B.U. kontrolündeki 34 KLY 853 plakalı otomobil ile Mehmet Mahsun Şenol idaresindeki 34 CND 820 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan B.U. ile diğer 2 kişi yaralanırken sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Mahsun Şenol ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerindeki çalışmaların ardından kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.