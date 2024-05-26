Afganistan ziyareti sonrası gerçek dışı iddialara yanıt

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada:
"Ülkemizin düzensiz göçle mücadelesi kapsamında, Göç İdaresi Başkanlığı heyetinin Afganistan’a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin gerçek dışı iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Düzensiz göçle mücadelenin kesintisiz bir şekilde yürütülmesi ve düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri dönüşlerinin sağlanabilmesi için kaynak ülkelerle ikili temaslarda bulunulması gerekmektedir.
Afganistan’a bu çerçevede gerçekleştirilen ziyaret kapsamında yapılan görüşmelerde, düzensiz göçle mücadelede kararlılığımız vurgulanmış ve ülkemizde düzensiz göçmen konumunda bulunan Afganistan vatandaşlarının geri dönüş süreçleri ele alınmıştır.
Görüşmelere, Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve ilgili kurum yetkilileri de katılmıştır.
Ayrıca Ülkemiz, Afganistan geçici hükümetini resmi olarak tanımadığı için bu tür toplantılarda bayrağımız konmamaktadır.
Bahse konu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Göç İdaresi Başkanlığı olarak düzensiz göçle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." denildi
Ülkemizin düzensiz göçle mücadelesi kapsamında, Göç İdaresi Başkanlığımız heyetinin Afganistan’a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin gerçek dışı iddialar hakkında basın açıklaması ⬇️https://t.co/iGIC2X6sg8 pic.twitter.com/sjuhVd4HUx
— Göç İdaresi Başkanlığı (@Gocidaresi) May 25, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.