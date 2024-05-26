- Asayiş

Husumetlisini tabancayla bacağından vurdu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde taksi durağında çalışan olan M.C., kimliği belirsiz husumetlisi tarafından tabancayla bacağından vurularak, yaralandı. 

Husumetlisini tabancayla bacağından vurdu
Husumetlisini tabancayla bacağından vurdu
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Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi 931'inci Cadde'de bulunan  bir taksi durağında meydana geldi. Taksi durağında çalışan olan M.C., aralarında husumet olduğu öğrenilen ve henüz kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. M.C. tabancayla bacağından vurulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi  sevk edildi. M.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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26 May 2024 - 02:29 DHA Ankara/ Yenimahalle- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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