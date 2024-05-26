Aniden yola fırladı, otomobilin çarptı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ortabağlar Mahallesi 4'üncü Kültür Sokak’ta meydana geldi. 6’ncı Kent Sokak’ta bulunan evinin önünde oyun oynayan Furkan Ö., 4’üncü Kültür Sokak'tan bir anda yola fırladı. Bu sırada Profesör Tezok Caddesi istikametine ilerlemekte olan İbrahim Çınar (30) yönetimindeki 16 ARJ 166 plakalı otomobil, Furkan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşerek otomobilin altında kalan küçük Furkan ağır yaralanırken, çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Furkan, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise sürücü İbrahim Çınar’ı gözaltına aldı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yola fırlayan Furkan’a otomobilin çarptığı ve sürüklediği anlar yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.