Vali Gül'den Dursun Özbek'e tebrik mesajı

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Galatasaray Spor Kulübü’nün 36. Başkanı olarak yeniden seçilen Dursun Özbek ile yönetimini tebrik ediyor, başarılar diliyorum."