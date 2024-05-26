- Spor

Vali Gül'den Dursun Özbek'e tebrik mesajı

İstanbul Valisi Davut Gül, Dursun Özbek'in Galatasaray Spor Kulübü’nün 36. Başkanı olarak yeniden seçilmesi nedeniyle tebrik mesajı yayımladı.

Vali Gül'den Dursun Özbek'e tebrik mesajı mask

İstanbul Valisi Davut Gül  sosyal  medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere  yer  verdi:

" Galatasaray Spor Kulübü’nün 36. Başkanı  olarak yeniden seçilen Dursun Özbek  ile yönetimini tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

# İstanbul Valisi Davut Güll,  Dursun Özbek,  Galatasaray Spor Kulübü, verdi, olarak, ile, sosyal, medya, yer, istanbul

26 May 2024 - 01:56 İstanbul- Spor

Mahreç  Melisa Sapaz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL