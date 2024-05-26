- Spor

Çimentaş Elazığspor kupasını aldı

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF): "TFF 3. Lig 1. - 2. Grup Play-Off Final müsabakasında rakibi 52 Orduspor FK'yı 3-0 mağlup eden Çimentaş Elazığspor, düzenlenen törenle kupasını aldı." ifadelerine yer verdi.

Çimentaş Elazığspor kupasını aldı mask

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF)'nin  sosyal medya hesabından  yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"TFF 3. Lig 1. - 2. Grup Play-Off Final müsabakasında rakibi 52 Orduspor FK'yı 3-0 mağlup eden Çimentaş Elazığspor, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta organize edilen törende Çimentaş Elazığspor'a kupasını TFF 1., 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can takdim etti."

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26 May 2024 - 01:14 - Spor

Mahreç  Şevval Ateş

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