Çimentaş Elazığspor kupasını aldı

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF)'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"TFF 3. Lig 1. - 2. Grup Play-Off Final müsabakasında rakibi 52 Orduspor FK'yı 3-0 mağlup eden Çimentaş Elazığspor, düzenlenen törenle kupasını aldı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta organize edilen törende Çimentaş Elazığspor'a kupasını TFF 1., 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can takdim etti."
TFF 3. Lig 1. - 2. Grup Play-Off Final müsabakasında rakibi 52 Orduspor FK'yı 3-0 mağlup eden Çimentaş Elazığspor, düzenlenen törenle kupasını aldı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta organize edilen törende Çimentaş Elazığspor'a kupasını TFF 1., 2. ve 3. Lig Kulüplerinden… pic.twitter.com/5qkvjdyBTV
— TFF (@TFF_Org) May 25, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.