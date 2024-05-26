Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 26 Mayıs saat 14.00'da Tandoğan meydanında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in öncülüğünde yapılacak olan Büyük Emekli Mitingine herkesi davet etti.
Yavaş sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in öncülüğünde yapılacak Büyük Emekli Mitingine hepinizi davet ediyorum.
Tarih: 26 Mayıs
Saat: 14.00
Konum: Tandoğan Meydanı
Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in öncülüğünde yapılacak Büyük Emekli Mitingine hepinizi davet ediyorum. @eczozgurozel
?️ 26 Mayıs 2024
⏰ Saat 14.00
?Tandoğan Meydanı pic.twitter.com/hgNUQQWCkx
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 25, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.