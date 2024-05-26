- Gündem

'Büyük Emekli Mitingine hepinizi davet ediyorum'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı(ABB) Mansur Yavaş: "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in öncülüğünde yapılacak Büyük Emekli Mitingine hepinizi davet ediyorum." dedi

'Büyük Emekli Mitingine hepinizi davet ediyorum' mask

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı  Mansur Yavaş, 26 Mayıs saat 14.00'da Tandoğan meydanında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in öncülüğünde yapılacak olan  Büyük Emekli Mitingine herkesi davet etti.

Yavaş sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in öncülüğünde yapılacak Büyük Emekli Mitingine hepinizi davet ediyorum.

Tarih: 26 Mayıs

Saat: 14.00

Konum: Tandoğan Meydanı

# Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı  Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel', Emekli, Miting, Mansur Yavaş, Sosyal Medya, Ankara, Tandoğan Meydanı, CHP, medya, büyük, Özgür Özel

26 May 2024 - 00:59 Ankara- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL