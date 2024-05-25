- Gündem

"Satın almayın, barınağımızdan sahiplenin"

Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan barınaklarla ilgili paylaşım yaptı.

"Satın almayın, barınağımızdan sahiplenin" mask

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X'ten hayvan barınaklarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

İmamoğlu;

"Petshoplardan satın almayın, barınağımızdan sahiplenin.

Sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve kısırlaştırmasını yapıp sahiplendiriyoruz. Semtpati uygulamasıyla bilgi alabilir gönüllülerimizin desteğiyle sahiplenebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

Petshoplardan satın almayın, barınağımızdan sahiplenin. Sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve kısırlaştırmasını yapıp sahiplendiriyoruz. Semtpati uygulamasıyla bilgi alabilir gönüllülerimizin desteğiyle sahiplenebilirsiniz.

# ekrem imamoğlu, CHP, ibb, istanbul, Hayvan, sokak hayvanları, barınak, Sosyal Medya, verdi, sosyal, medya, yer, bulundu, Belediye

25 May 2024 - 21:37 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL