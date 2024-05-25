Küçükçekmece'de patlama

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bir iş yerinde patlama yaşandığı öğrenildi. İddiaya göre, motosikletle gelen kişiler iş yerine patlayıcı madde atarak uzaklaştı. Olayın ardından adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.