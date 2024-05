Rusya saldırmaya devam ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya platformu X'ten Rusya saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zelenski;

"Rusya, Cumartesi günü gün ortasında Kharkiv'deki bir inşaat hipermarketine yeni bir acımasız saldırı düzenledi.

Şu an itibarıyla hipermarkette 200'den fazla kişinin bulunduğu düşünülüyor. Tüm acil servisler hali hazırda sahada ve yardım sağlıyor, insanları kurtarıyor ve binayı (10.000 metrekare) tamamen saran yangını söndürüyor. Ölen ve yaralananlar var.

Eğer Ukrayna yeterli hava savunma sistemine ve modern savaş uçaklarına sahip olsaydı Rusya'nın bu tür saldırıları imkansız olurdu. İşte bu nedenle tüm liderlere, tüm devletlere sesleniyoruz: Rus teröristlerini yok etmek için hava savunmamızın önemli ölçüde geliştirilmesine ve yeterli kapasiteye ihtiyacımız var.

Bu, başarılması gereken ve ancak dünyayla birlikte başarılabilecek bir görevdir. Her gün dünyayı bize hava savunması sağlamaya ve insanlarımızı kurtarmaya çağırıyoruz. Bize destek olmak için alınmayan her karar insanlarımızın kaybına neden oluyor." ifadelerine yer verdi.

Russia has launched another brutal attack on our Kharkiv – on a construction hypermarket, on Saturday, right in the middle of the day.



As of now, it is believed that more than 200 people were in the hypermarket. All the emergency services are already on the site and providing… pic.twitter.com/9ItlGHkkEY

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 25, 2024