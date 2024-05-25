Fettullah Gülen öldü mü?

FETÖ suç örgütü kurusucu Fettullah Gülen'in henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü ABD'de öldüğü iddia ediliyor. Olaya ilişkin herhangi bir açıklama ise henüz yapılmadı.
Detaylar gelecek...
Paralel devlet yapılanması (PDY) terör örgütü kurucusu Fettullah Gülen'in öldüğü konuşuluyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.