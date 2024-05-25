Sarı-kırmızılı kulübün olağan seçimli genel kurulunda mevcut başkan Dursun Özbek, 14'üncü sandık sonucunda yeniden başkan seçilmeyi garantiledi.

Başkan adaylarından Süheyl Batum'un konuşmasının ardından kürsüye çıkan Özbek, “Galatasaray’a yakışan demokratik bir seçim olmuştur. Süheyl kardeşimi de bu demokrasiye verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Burada kaybeden yoktur. Bir kurum kazanmıştır, o da Galatasaray’dır” ifadelerini kullandı.