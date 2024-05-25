Sarı-kırmızılı kulübün olağan seçimli genel kurulunda mevcut başkan Dursun Özbek, 14'üncü sandık sonucunda yeniden başkan seçilmeyi garantiledi.
Başkan adaylarından Süheyl Batum'un konuşmasının ardından kürsüye çıkan Özbek, “Galatasaray’a yakışan demokratik bir seçim olmuştur. Süheyl kardeşimi de bu demokrasiye verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Burada kaybeden yoktur. Bir kurum kazanmıştır, o da Galatasaray’dır” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.