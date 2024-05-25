- Spor

"Galatasaray’a yakışan demokratik bir seçim olmuştur"

Galatasaray Kulübü başkanlığına yeniden seçilen Dursun Özbek, "Galatasaray’a yakışan demokratik bir seçim olmuştur. Burada kaybeden yoktur. Bir kurum kazanmıştır, o da Galatasaray’dır" dedi.

"Galatasaray’a yakışan demokratik bir seçim olmuştur"
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Sarı-kırmızılı kulübün olağan seçimli genel kurulunda mevcut başkan Dursun Özbek, 14'üncü sandık sonucunda yeniden başkan seçilmeyi garantiledi.

Başkan adaylarından Süheyl Batum'un konuşmasının ardından kürsüye çıkan Özbek, “Galatasaray’a yakışan demokratik bir seçim olmuştur. Süheyl kardeşimi de bu demokrasiye verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Burada kaybeden yoktur. Bir kurum kazanmıştır, o da Galatasaray’dır” ifadelerini kullandı.

# bir, ardından, çıkan

25 May 2024 - 19:45 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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