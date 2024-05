Sektörel İnovasyonun Kalbi İstanbul'da Attı

Dünya genelinde bankacılıktan perakendeye, e-ticaretten finansa kadar birçok farklı sektörde varlığını sürdüren, Türkiye'de de 27 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren inovatif analitik lideri SAS, veri, yapay zeka alanlarında değer üretmeye devam ediyor. Şirket, her yıl düzenlediği, Avrupa, Asya Pasifik ve Latin Amerika bölgelerini kapsayan, küresel anlamda en kapsamlı veri ve yapay zeka deneyimi etkinliği olan SAS Innovate on Tour etkinliğini Türkiye’de bu yıl ilk kez gerçekleştirdi. Dünyanın önde gelen veri ve yapay zeka çözümleri sağlayıcısı olarak, sektördeki en son gelişmeleri paylaşmayı sürdüren SAS, yenilikçi yazılım hizmetleriyle veriyi zekaya dönüştürmekte destek ve ilham vermeye devam ediyor.

QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı, Temel Güzeloğlu’nun katılımı ile açılışı yapılan, SAS Innovate on Tour, İstanbul'da Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleşti. Etkinlikte, veri ve yapay zeka alanındaki uzmanlar bir araya gelerek sektördeki son trendleri ve gelecek vizyonunu ele aldılar. Ayrıca etkinlikte “Geleceğe Yön Vermek: İnovasyon için Veri ve Yapay Zekanın Kritik Rolü” başlıklı panel, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney’in moderatörlüğünde DEWA Baş İnovasyon Sorumlusu Dr. Ali Rashed Bin Ghaith AlSuwaidi, Neova Sigorta, Yönetim Kurulu Üyesi & CEO'su Neslihan Neciboğlu, Hepsiburada Müşteri Deneyimi ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu ve SAS Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölgesi Müşteri Danışmanlığı Direktörü Celal Kavuklu’nun katılımıyla gerçekleşti. Panelde konuşmacılar veri yönetişimi, analizi ve yapay zeka ile işlenmesinin şirketlerin ürün geliştirme, pazarlama ve operasyonlarında nasıl bir etki yarattığıyla ilgili analizlerini ve know-howlarını paylaştılar. Ayrıca, farklı ülkelerden katılan ve SAS çözümleriyle hedefledikleri başarıya ulaşan şirket temsilcileri de projelerine ilişkin paylaşımda bulundular.

Dünya verinin etrafında dönüyor

SAS Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Rasim Eğri, etkinliğe ilişkin olarak şunları kaydetti: “SAS Türkiye ekibi olarak, ülkemizde ilk kez düzenlenen SAS Innovate on Tour'un heyecan verici bir parçası olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. SAS Innovate on Tour, veri ve yapay zeka alanındaki en son gelişmeleri takip etme ve iş birliklerinin kurulmasına olana tanıyan bir etkinlik olarak SAS'ın sektördeki gücünü ve liderliğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yıl Türkiye, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinin temsil edildiği, sektör profesyonellerinin bir araya gelip bilgi ve deneyimlerini paylaşma şansı yakaladığı bu etkinliğe ev sahipliği yaparak sektörün sürdürülebilir bir şekilde büyümesi ve desteklenmesi için önemli bir platform sağladık. Artık dünyamız verinin etrafında dönüyor dersek abartmamış oluruz. Zira, veri çağında yapay zekanın da oyuna daha fazla dahil olmasıyla insanların, şirketlerin, ülkelerin geleceğini, anlamlandırılan veriler belirliyor. SAS'ın veri odaklı dünyada verinin gücünü ve etkisini iş dünyasına aktarma konusundaki kararlılığı, sektör ekosistemini güçlendirme hedefimize yönelik önemli bir taahhüdü yansıtıyor. Bu etkinlik, iş birlikleri ve bilgi paylaşımıyla sektörümüzün ilerlemesine katkı sağlayacak önemli bir adımı temsil ediyor”. Rasim Eğri aynı zamanda etkinlikte duyurusu yapılan stratejik iş birliklerinden bahsetti. “Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilk işlem merkezi Azericard ile olan iş birliğimiz çerçevesinde SAS Fraud Management çözümümüz ile Azericard müşterileri için daha güvenilir koşullar sağlayacak ve Azerbaycan finansal ekosistemine katkıda bulunacak. Neova Sigorta ile birlikte veriden değer üretme noktasında birlikte çıktığımız yolculukta Neova Sigorta tüm model süreçlerini SAS Viya ile tek bir platforma yönetecek. Aynı zamanda, Neova Sigorta, SAS Dinamik Aktüeryal Modellemeyi (SAS DAM) Türkiye'de uygulayan ilk şirket olacak.”

SAS Viya: GenAI Orkestrasyonu ve İnovasyon Yolunda Adımlar

Etkinlikte ayrıca yenilenen ve müşterilerin verimliliğini artırmak için üretken yapay zekayı kullanan SAS Viya’yla ilgili gelişmeler de paylaşıldı. Bunlardan biri Viya Copilot. Viya Copilot, geliştiriciler, veri bilimcileri ve uzmanlar için üretkenliği artırmak amacıyla tasarlanmış bir kişisel asistan olarak dikkat çekiyor. Bu yenilikçi araç, analitik, iş ve sektör görevlerini hızlandırmak için çeşitli fonksiyonlar sunuyor. Viya Copilot'un sunduğu özellikler arasında kod oluşturma, veri temizleme, veri keşfi, pazarlama planlaması, yolculuk tasarımı ve bilgi boşluğu analizi gibi işlevler bulunuyor. Diğer bir yenilik ve sentetik veri üreticisi olan SAS Data Maker ise sektöre özel GenAI asistanları sunmaya devam ediyor. Bu yeniliklerle birlikte SAS, müşterilere daha geniş bir GenAI çözüm yelpazesi sunarak yenilikçiliği destekliyor. SAS Data Maker hassas verileri riske atmadan kritik sorunların üstesinden gelinmesine yardımcı oluyor.

Türkiye’nin önemli markaları veri ile büyük işler başardı

Veri ve yapay zeka odağında önemli başarı hikayelerinin masaya yatırıldığı etkinlikte Türkiye’den dikkat çeken projelere de yer verildi.

Pegasus Hava Yolları Uzman İş Analisti Erkan Can Gürsoy yaptığı konuşmada; “Pegasus Hava Yolları olarak, müşteri memnuniyetini artırmak ve her bir yolcumuza özel bir deneyim sunmak için çalışıyoruz. SAS ile yaptığımız iş birliği, bu hedefe daha odaklı bir şekilde ilerlememizi sağlıyor. SAS Customer Intelligence 360 platformunu kullanarak, müşteri deneyimini kişiselleştiriyor ve her misafire özel teklifler sunuyoruz. Misafirlerimizin tercihlerini, beklentilerini ve seyahat nedenlerini derinlemesine analiz ederek, onlara yaşam boyu değeri artıran teklifler sunuyoruz. Bu süreçte, hiper kişiselleştirilmiş tekliflerin oluşturulması, mevcut sistemlere entegrasyon ve etkili iletişim kanallarıyla doğru kişilere ulaşma stratejilerini benimsiyoruz. Her bir yolcumuzun seyahat deneyimini unutulmaz kılmak için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Etkinlik gündemi kapsamında görüşlerini ayrıca paylaşan İGA İstanbul Havalimanı Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın, İGA İstanbul Havalimanı’nın SAS Customer Intelligence 360 ve Partner Republic iş birliğiyle veri odaklı bir strateji benimseyerek müşteri deneyimini optimize etmeyi hedeflediklerini belirterek, “İGA İstanbul Havalimanı, 2023 yılında 101 farklı hava yolu tarafından kullanılarak 76 milyon yolcuya hizmet verdi. Bugün itibarıyla dünya genelinde 315 destinasyona uçuşlar gerçekleştiriyoruz. Bu başarılarla birlikte, kişiselleştirilmiş teklifler ve mobil uygulama üzerinden sağlanan kolaylıklarla müşteri memnuniyetini artırmayı ve seyahat deneyimini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu yaklaşımın sonucunda, İGA İstanbul Havalimanı sektörde öncü bir konum elde etmektedir. İGA İstanbul Havalimanı, SAS ve Partner Republic iş birliğiyle iletişim kanallarını modernleştirerek kişiselleştirilmiş ve zamanında iletişimi sağlıyor. SAS'ın otomasyonu verimliliği artırırken, basitleştirilmiş raporlama müşteri anlayışını derinleştiriyor. Ayrıca, SAS, mobil uygulama tekliflerini sorunsuz bir şekilde entegre ederek yolcu ihtiyaçlarını detaylı bir şekilde ele alıyor. Bu proaktif ve reaktif yaklaşımların bir araya gelmesiyle İGA İstanbul Havalimanı, yolcularına daha iyi hizmet sunmak için çalışmaktadır." diyor.

JD Group Bilgi İşlem Müdürü Dietz Meiring şunları söyledi "SAS Innovate On Tour İstanbul, önemli ilişkiler ve güçlü ortaklıklar kurmak için çok değerli bir etkinlikti. Etkinlik, SAS'ın müşterilerinin en önemli sorunlarını çözerken, öncü veri ve yapay zeka yeteneklerine yönelik vizyonunu ve bunları hayata geçirme becerisini ortaya koydu."