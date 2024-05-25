Başkan Şahin, Afet Film Festivali'nde

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Başkan Yardımcıları Ertan Işık ve Erdoğan Doğan ile Ankara Kent Konseyi tarafından 1.Uluslararası Afet Film Festivali kapsamında, Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlenen "Farklı Perspektiflerden Afet" konulu panele katıldı.
Moderatörlüğünü Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın yaptığı panelin konukları Ank. Üni. Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nehir Varol, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Sinema ve Dizi Oyuncusu Mert Fırat ve ANDA Başkanı Okan Tosun oldu. Konuklar 6 Şubat depreminin ardından yaşadıkları deneyimleri aktardı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.