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Başkan Şahin, Afet Film Festivali'nde

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Ankara Kent Konseyi tarafından 1.Uluslararası Afet Film Festivali kapsamında, Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlenen "Farklı Perspektiflerden Afet" konulu panele katıldı.

Başkan Şahin, Afet Film Festivali'nde mask
Başkan Şahin, Afet Film Festivali'nde
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Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Başkan Yardımcıları Ertan Işık ve Erdoğan Doğan ile Ankara Kent Konseyi tarafından 1.Uluslararası Afet Film Festivali kapsamında, Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlenen "Farklı Perspektiflerden Afet" konulu panele katıldı.

Moderatörlüğünü Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın yaptığı panelin konukları Ank. Üni. Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nehir Varol, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Sinema ve Dizi Oyuncusu Mert Fırat ve ANDA Başkanı Okan Tosun oldu. Konuklar 6 Şubat depreminin ardından yaşadıkları deneyimleri aktardı.

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25 May 2024 - 16:21 Ankara/ Mamak- İlçe Haberleri

Mahreç  Melisa Sapaz

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