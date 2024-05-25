Milli bilardocu Burak Haşhaş, Belçikalı Eddy Mercks’i 24 ıstakalık atışta 50-42 yendi ve yarı finale çıktı. Burak, Ho Chi Minh’de düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası çeyrek final maçında 1 stakada 15 sayı almayı da başardı.
- Spor
Burak Haşhaş, yarı finalde
(Son dakika) Burak Haşhaş dünya kupasında yarı finalde Milli bilardocu Burak Haşhaş, Belçikalı Eddy Mercks’i 24 ıstakalık atışta 50-42 yendi ve yarı finale çıktı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.