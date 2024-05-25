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Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Valiliği, kuvvetli yağış beklendiğini belirterek; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı mask
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'da 25 Mayıs günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

# Ankara, VALİLİK, Uyarı, Yağış, Sel, Mayıs

25 May 2024 - 15:48 DHA Ankara- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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