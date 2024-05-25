Gölbaşı Belediyesi'nden uyarı!

Ankara'da akşam saatlerine doğru gök gürültü sağanak yağış bekleniyor. Bunun üzerine Gölbaşı Belediyesi sosyalmedya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini ifade etti.

Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılan paylaşım şu şekilde; "Vatandaşlarımızı; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı meteorolojik veriler doğrultusunda hareket ederek dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarır sağlıklı günler dileriz."