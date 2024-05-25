İnek etinde kuş gribi izleri tespit edildi

ABD Tarım Bakanlığı, ‘tüketime uygun olmayan’ süt ineklerinde yürüttüğü test sonucunda ‘ bir ineğin etindeki dokuda kuş gribi partikülleri’ bulunduğunu duyurdu. Enfekte olmuş ineklerin etlerinin gıda arzına girmediğinin altı çizildi.

ABD’de daha önce bazı ineklerin sütünde kuş gribi (H5N1) tespit edilmiş ve bu ineklerin çiğ sütünü tüketen bazı kedilerin öldüğü açıklanmıştı. ABD Tarım Bakanlığı (USDA) dün yaptığı açıklamada tüketime uygun olmadığı belirlenen 96 süt ineği üzerinde test yaptıklarını belirterek “22 Mayıs 2024 tarihinde bir inekten alınan kas dahil doku örneklerinde viral partiküller tespit edilmiştir. Bugüne kadar 95 inekten alınan numuneler, viral partiküller açısından negatif çıkmıştır. Bu süt sığırlarından elde edilen hiçbir et gıda arzına girmemiştir” dedi.

ABD’de 25 Mart'ta bir süt ineğinde kuş gribi testinin pozitif çıktığını açıklanmış devam eden süt ineği salgınıyla bağlantılı olarak iki ABD'li çiftlik işçisinin testlerinin de pozitif çıktığı belirtilmişti. Kuş gribi testi pozitif çıkan Teksas'taki ilk mandırada yaşayan kedilerin yarısından fazlası, enfekte ineklerden çiğ süt içtikten sonra ölmüştü.