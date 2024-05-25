Erdoğan'dan Afrika Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Afrika Birliği Örgütünün kuruluş yıl dönümü ile 25 Mayıs Afrika Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Kökleri 9’uncu yüzyıla ulaşan güçlü beşerî ve tarihî bağlara sahip olduğumuz Afrika’nın dört bir yanındaki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum" ifadelerine yer verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.