Sokak hayvanları için eylem yaptılar

Tunceli’de hayvanseverler, sokak hayvanlarının 30 gün içinde sahiplenilmemesi halinde 'uyutulmasına' ilişkin hazırlık aşamasında olduğu belirtilen yasal düzenlemeye tepki gösterdi. Dersim Hayvanları Koruma Derneği (DERHAYKO) Başkanı Ezgi Doğan, “Sahipli sahipsiz tüm kopeklerin kısırlaştırması ve üretimin engellenmesi, sorunun asıl ve yegane çözümüdür” dedi.

DERHAYKO’nun çağrısıyla birçok hayvansever, Seyit Rıza Meydanı’nda toplandı. Hayvanseverler sık sık ‘uyuma, yaşat’ sloganı attı. Dernek Başkanı Ezgi Doğan, yasanın gerçekleşmesi halinde köpek popülasyonunun 1 yıl sonra yeniden artacağını belirterek, şunları söyledi:

“Son günlerde gündemde olan sokak hayvanlarının toplatılıp uyutulması, tüm sosyal mecralarda ve Mecliste normal ve uygar bir çözümmüşçesine lanse edilmektedir. Halk ve hayvanlar, iki tarafın da mağdur olduğu hale getirilmiştir ve bunun neticesinde çözüm mağdur taraflardan biri olan sokak hayvanlarının öldürülmesinde bulunmuş, toplumda kutuplaşmalara neden olmuştur. Bu nefret çağrıları, yıllardır aşılama, kısırlaştırma sorumluluğunu yerine getirmeyen belediyelerin ve bunları denetlemekle yükümlü bakanlığın ihmalini örtmeye yönelik bir nefret politikasının ürünüdür. 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu’nda belediyelere ve devlet kurumlarına düşen görev kısırlaştırıp, aşılatıp, yerinde yasatılmasına yöneliktir. Ancak hızla artan bu köpek popülasyonu 5199’u uygulamayan, yıllardır işini yapmayan, sorumluluklarını üstlenmeyen belediyelerin kurumların yanlış ve eksik yürütülen politikaların bir sonucudur. Belediyelerce yıllardır gizli kapılar ardında bu katliamlar gerçekleştirilmektedir ve asla çözümün parçası değil, vahşetin parçası olmuşlardır. Öldürmenin çözüm olmayacağının hepimiz farkındayız. bu yasa gerçekleştirildiği takdirde çok değil, katliamdan 1 yıl sonra yine popülasyon ayni rakamlara ulaşacaktır. Bunun sebebi popülasyonun asıl kaynağı olan üretimin devam etmesidir. Sahipli sahipsiz tüm kopeklerin kısırlaştırması ve üretimin engellenmesi, sorunun asıl ve yegane çözümüdür. Şehrimiz, çözümün nasıl olması gerektiğini kavramış ve uygulamaya koymuş bir şehir. Biz kendi coğrafyamızda bu işi gerek kurumlar gerek gönüllüler olarak medeni toplumlara yakışır bir şekilde 2 sene içerisinde çözeceğimize inancımız tam.”