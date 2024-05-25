"Öldüren değil yaşatan yasalar istiyoruz"

Mamak Belediyesi, AK Parti tarafından çıkarılan ve 30 gün içerisinde sahiplendirilmeyen hayvanların iğne ile uyutulmasını öngören yasaya karşı çıkarak, "Öldüren değil yaşatan yasalar olmasını savunuyoruz." dedi
Mamak Belediyesi, sokak hayvanlarının refahını koruyacak ve toplum güvenliğini sağlayacak daha insancıl çözümler gerektiğini vurguladı.
Belediye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde; "Mamak Belediyesi olarak, sokak hayvanları yasasının, hayvanların refahı ve toplum güvenliği arasındaki hassas dengeyi sağlamayı amaçlarken, öldüren değil yaşatan yasalar olmasını savunuyoruz."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.