Mersin Mut’ta festival coşkusu

Yöresel sanatçı Ali Rıza Yılmaz’ın ardından sahneye çıkan Mustafa Taş, reyting rekorları kıran Kanal D dizisinde söylenen Ankara türküleriyle izleyenleri coşturdu. Daha sonra sahneye çıkan pop müzik sanatçısı Oğuzhan Koç, söylediği şarkılarla kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Sanatçılara gecenin anlamına özel hediyeler veren İlçe Kaymakamı İhsan Ayrancı ve Belediye Başkanı Murat Orhan, festivalin huzur, esenlik ve coşkuyla kutlandığını söylediler. Sanatçılarda hediyeler için teşekkür etti.

Çeşitli etkinliklerle devan eden festivalin ikinci gün akşamında Şehir Stadı’nda Mehmet Han Toksöz, Eypio ve Zara ücretsiz halk konseri verecek.