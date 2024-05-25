5'inci kattan düştü

Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Altay Sokak'taki 15 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. Hümeyra Çilsal, dengesini kaybederek balkondan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.