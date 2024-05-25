- Asayiş

5'inci kattan düştü

Kayseri'de, 15 katlı binanın 5'inci katındaki balkondan düşen Hümeyra Çilsal (30), ağır yaralandı.

5'inci kattan düştü
Video için play'e tıklayın

Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Altay Sokak'taki 15 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. Hümeyra Çilsal, dengesini kaybederek balkondan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

# Kayseri, kat, Bina, geldi, meydana, Sağlık, ardından, Polis, sevk

25 May 2024 - 13:54 DHA Kayseri- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL