Gaziantep'te, otomobiller çarpıştı

Gaziantep, Yeni Mahalle yakınlarında meydana geldi. Musa K. (38) yönetimindeki 27 GA 337 plakalı otomobil ile Halil A.'nın (42) kullandığı 27 ALM 788 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri ile yanlarındaki Tunahan A., Fadime A., Melisa A., Musa A. ve Halime G. yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.