Bozulmuş ürünlere el konuldu

Mersin Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri, ilçe kent genelinde halk sağlığını tehdit eden ürünlere geçit vermemek adına gıda denetimlerini titizlikle gerçekleştiriyor. 153 ihbar hattına bir işletme ve pazar yerinde rengi ve kokusu bozuk yağların olduğu, böcekli ve küflenmiş şekilde satışa çıkarıldığı ihbarı gelmesi üzerine zabıta ekipleri, polis desteğiyle harekete geçti. İhbarda belirtilen adrese giden ekipleri, menşei belli olmayan tonlarca ürüne el konuldu.

Toplamda 3.5 ton salamura zeytin, 800 gram kavanozlar halinde satışa sunulan 64 adet bal, 800 gram şekerlendirilmiş 34 adet şurup, farklı miktar ve ürünlerde 1,5 ton turşu, farklı meyve özünden yapılan 600 litrelik sirke, 700 litre nar ekşisi, menşei belli olmayan zeytinyağı olarak satışa hazır halde sunulan 877 litre yağ ele geçirildi.

‘İŞLETME MÜHÜRLENDİ’

İnsan sağlığını tehdit eden menşei belli olmayan bozulmuş ürünler sağlık ekipleri tarafından incelendi. Ürünlerin tespitinin yapılmasının ardından İlçe Tarım Müdürlüğü Gıda ve Yem Denetim ekibine bilgi verilerek idari işlemler başlatıldı. Ürünlerin imhası ise ekipler tarafından gerçekleştirilirken, işletme zabıta ekiplerince mühürlendi..