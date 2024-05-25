Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Büyük şair, fikir, dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i ebedî âleme irtihalinin 41'inci yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum. Allah mekânını cennet eylesin" ifadelerine yer verildi.
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Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şair Necip Fazıl Kısakürek'ın ölümünün 41'inci yıl dönümü nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığ?...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.