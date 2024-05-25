Tiflis'de yük taşımacılığı tekrar başladı

Demir İpek Yolu olarak da adlandırılan Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrinden başlayıp Gürcistan'ın başkenti Tiflis ve Ahılkelek şehirlerinden geçerek 5 kilometre uzunluğunda bir tünelle Türkiye sınırlarına ulaşıyor, 503 kilometresi Azerbaycan'dan, 259 kilometresi Gürcistan'dan, 76 kilometresi ise Türkiye'den geçen demir yolu hattının tamamı 838 kilometre.

Temeli 2007 yılında atılan hat, 30 Ekim 2017 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla hizmete açıldı.

Geçen yıl mayıs ayından itibaren Gürcistan kesimindeki yol yenileme çalışmaları nedeniyle kapalı bulunan Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu Hattı, 20 Mayıs 2024’ten itibaren tekrar işletmeye açıldı. Bir yıl aradan sonra Azerbaycan’dan 23 Mayıs günü saat 22.30’da çıkan 20 vagon plastik ham maddesi yüklü tren, bugün saat 05.00’te Kars'a ulaştı.