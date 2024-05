“Solo Botter: Nuri İyem” Sergisi açıldı

Serginin açılışı İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Oktay Özel, İBB Kültür Dairesi Başkanı T. Volkan Aslan ile sanatçının oğlu Ümit İyem, torunu Osman Nuri İyem ve eşi Gizem Kahya İyem’in de aralarında bulunduğu sanat, siyaset, iş ve medya dünyasından isimlerin katılımıyla 22 Mayıs Çarşamba akşamı gerçekleşti. Anadolulu kadın portreleriyle tanınan ve toplumsal gerçekçi akımın önde gelen isimlerinden ressam Nuri İyem’in kendine özgü sanatçı kişiliğini ve çalışmalarını hatırlatmayı amaçlayan “Solo Botter: Nuri İyem” sergisi, 23 Mayıs - 29 Ağustos tarihleri arasında Casa Botter’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İBB Miras’ın restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmaları sonucu Beyoğlu hafızasının simge yapılarıyla birlikte İstiklal Caddesi’nde kültür sanatın yeniden canlanmasında önemli bir rol üstlenen Casa Botter, “Botter Sergileri” serisinin ikincisini “Solo Botter: Nuri İyem” başlığıyla sanatseverlerle buluşturuyor.

Bakar bakmaz duygusal bir yakınlık kurabileceğimiz imgelere odaklanmıştır Nuri İyem’in sanatı. Her seferinde yeni baştan yorumladığı ikonik kadın yüzleri, renk ve ışık ile yoğunlaşarak romantik bir atmosfere bürünen manzaraları, dönemi için köyden kente göçün sembolü haline dönüşen figürlü kompozisyonları, her türlü yokluğa ve zorluğa rağmen umutlarını yitirmeyen aşıkların sevgi dolu portreleri onun resim sevgisini toplumun tüm kesimlerine yayma arzusunun işaretleri ile doludur. Küratörlüğünü Levent Çalıkoğlu’nun, asistan küratörlüğünü ise İrem Büşra Coşkun’un üstlendiği bu sergi, yaşadığı coğrafyaya özgü bir öz arayışını üzerinde yoğunlaştığı her temada çözümlemek üzere tuvalin karşısına yerleşen Nuri İyem’in farklı dönemlerinden karakteristik çalışmalarını bir araya getiriyor.

İBB Kültür ve İBB Miras ev sahipliğinde düzenlenen “Solo Botter: Nuri İyem” sergisi, 23 Mayıs - 29 Ağustos 2024 tarihlerinde pazartesi hariç her gün 10.00 - 19.00 saatleri arasında Casa Botter’de ücretsiz olarak ziyaretçilerini bekliyor.

CASA BOTTER (BOTTER APARTMANI) HAKKINDA

Özgün adı Maison Botter (Casa Botter) olan bina, art nouveau akımının İstanbul’daki ilk örneği olarak ön çıkıyor. 1881 yılında Venedik Akademisi’ni bitiren İtalyan mimar D’Aronco’nun 1893’te II. Abdülhamit’in Dersaadet Ziraat ve Sanayi Sergi Umumisi’nin tasarımı için davet etmesi üzerine İstanbul’a gelmiş ve 1909’akadar yaşadığı kente birçok değer katmıştı. 19’uncu yüzyıl sonuyla 20’nciyüzyıl başlarında etkili olan, siyasal ve ekonomik gelişmelerin sonucu olarak İngiltere’den Orta Avrupa’ya yayılan art nouveau akımı, farklı kaynaklardan beslenen bir üslubun ifadesiydi. Asimetri, eğrisellik, çizgisellik, kıvrımlar ve bükülmelerle doğanın akıcılığıyla uyumlu bir estetik geliştiren akımın etkisi İstanbul’un sivil mimarisinde de görüldü. D’Aronco’nun Fransız-Belçika etkileriyle Viyana Okulu’nu sentezlediği Botter Apartmanı’nın cephesi de bu akımın genel özelliklerini yansıtıyor. Casa Botter, İBB Miras’ın restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmalarını yürüttüğü Taksim Maksemi, Beyoğlu Sineması, Muammer Karaca Tiyatrosu, Metrohan, Sen Piyer Han gibi Beyoğlu hafızasının simge yapılarıyla birlikte İstiklal Caddesi’nin yeniden kültür sanatın odağına dönüşmesinde önemli bir rol üstleniyor.